Kretschmer: Umfragewerte vor allem Kritik an Bundesregierung

Dresden.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer bewertet die derzeitigen Umfragewerte als Kritik an der Arbeit der Bundesregierung. "Diese Umfrageergebnisse sind eine Aufforderung der Bevölkerung an die Bundesregierung, den Kurs zu wechseln", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Kritik gebe es vor allem bei den Themen Asylpolitik, Energiewende, Gebäudeenergiegesetz und dem Krieg in der Ukraine. "Zwölf Monate mit hoher Inflation, zwei Quartale Rezession und vermehrte Hiobsbotschaften über Investitionsverlagerungen und Kostensteigerungen - diese Spirale muss durchbrochen werden."