Kretschmer: Unbegleitete Flüchtlinge sollen zum Teil gleich in Ausbildung

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer sieht die Schulen vor einer Überforderung und will künftig nicht mehr alle unbegleiteten jungen Flüchtlinge in die Regelschule schicken.

Die Diskussion darüber, wie Sachsen mit der weiter steigenden Anzahl von Flüchtlingen umgeht, ist um einen Aspekt reicher. In einem Interview mit der Leipziger Volkszeitung kündigte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Montag an, einen Teil der unbegleiteten minderjährigen Asylbewerber künftig nicht ins Regelschulsystem zu schicken,...