Kretschmer und Woidke bitten Merz um Förderung der Sorben

Die Sorben/Wenden sind seit rund 1.500 Jahren in der Lausitz ansässig. Die Nachkommen slawischer Stämme pflegen Brauchtum und Tradition. Brandenburg und Sachsen dringen auf die weitere Förderung.

Berlin.

Die Ministerpräsidenten von Sachsen und Brandenburg, Michael Kretschmer (CDU) und Dietmar Woidke (SPD), werben in einem Brief an den Kanzler um ausreichende Mittel zur Unterstützung der Sorben. Die beiden Regierungschefs bitten Friedrich Merz (CDU) darin, sich noch in diesem Jahr für ein auskömmliches Abkommen über die gemeinsame Finanzierung der Stiftung für das sorbische Volk in der Ober- und Niederlausitz einzusetzen. Das aktuelle Abkommen läuft Ende dieses Jahres aus.