Kretschmer will Kanzlerkandidatur der Union im Herbst klären

Dresden/Köln.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer will die Kanzlerkandidatur der Union erst im Herbst nach den Landtagswahlen entscheiden lassen. "Wir haben eine Vereinbarung, dass sie im Herbst geklärt wird, und der Herbst beginnt irgendwann Ende September", sagte der CDU-Politiker im WDR-Interview. Kretschmer ist auch stellvertretender Bundeschef seiner Partei. In Sachsen und Thüringen stehen die Landtagswahlen am 1. September an, am 22. September folgt Brandenburg.