Kretschmer will nach Uniform-Auftritt mit Pechstein sprechen

Sachsen Regierungs- und CDU-Chef Michael Kretschmer will nach dem vieldiskutierten Auftritt von Claudia Pechstein in Polizeiuniform bei einer CDU-Veranstaltung demnächst mit der Eisschnellläuferin sprechen. Er finde es sehr schade, dass über den Inhalt ihrer Rede nicht gesprochen werde, sagte Kretschmer am Dienstag in Markkleeberg bei Leipzig. Sie habe Dinge angesprochen, die viele Polizistinnen und Polizisten und auch Bürger umtrieben. "Dass das so leicht ist, wegen einer Uniform diese klugen Gedanken auszublenden und einfach wieder nur die Person beiseite zu schieben und zu diskreditieren, das finde ich nicht in Ordnung."

Die Frage, ob der Auftritt in Uniform richtig war, stehe "auf einem anderen Blatt", sagte Kretschmer. Claudia Pechstein hatte am Samstag auf einem CDU-Grundsatzkonvent am Samstag gesprochen. Vor allem, dass die Polizeibeamtin dabei eine Uniform trug, wurde anschließend kritisiert. Die Bundespolizei leitete eine dienstrechtliche Prüfung ein. (dpa)