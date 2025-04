Kretschmer würdigt Franziskus als Brückenbauer

Papst Franziskus ist tot. Das Oberhaupt der Katholiken starb am Ostermontag in Rom. Der sächsische Ministerpräsident erinnert an dessen Wirken und Ausstrahlung.

Dresden. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat mit großer Trauer auf den Tod von Papst Franziskus reagiert. "Er war ein beeindruckender Mensch – voller Wärme, Klarheit und innerer Stärke", schrieb er auf Facebook und der Plattform X. Franziskus habe bis zuletzt Brücken gebaut, zwischen Menschen, Religionen, Kulturen. "Er hat gezeigt, wie viel Kraft im Zuhören und im Dialog liegt."

Das persönliche Gespräch mit dem Pontifex 2022 bleibe unvergessen, "seine Worte, sein Blick auf die Welt, seine ruhige Entschlossenheit – all das hat mich tief bewegt", erinnerte Kretschmer. "Er hinterlässt eine Lücke – aber auch ein Vermächtnis, das bleibt." Das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche war nach Angaben des Vatikans am Ostermontag im Alter von 88 Jahren gestorben. (dpa)