Kristjansson im EM-Kader: Debüt für Leipzigs Runarsson

Magdeburg/Leipzig. Spielmacher Gisli Kristjansson vom SC Magdeburg ist in Islands Kader für die Europameisterschaft im Januar in Deutschland berufen worden. Der 24-Jährige, der nach seiner im Champions-League-Halbfinale im Juni erlittenen Schulterverletzung am vergangenen Mittwoch sein Comeback im DHB-Pokal feierte, wurde am Dienstag von Nationaltrainer Snorri Steinn Gudjonsson nominiert. Mit im Aufgebot stehen auch die Magdeburger Profis Omar Ingi Magnusson und Janus Smarason.

Erneut berufen wurde auch Viggo Kristjansson vom SC DHfK Leipzig. Dagegen feiert DHfK-Teamkollege Andri Runarsson sein Debüt im Team der Isländer, die in Vorrundengruppe C in München auf Ungarn, Serbien und Montenegro treffen. Die EM wird vom 10. bis 28. Januar in sechs deutschen Städten ausgetragen. (dpa)