Kritik an Bundesregierung aus sächsischem Handwerk

Eibenstock.

Die Handwerkskammer Chemnitz geht mit Blick auf die bisherige Wirtschaftspolitik hart mit der Bundesregierung ins Gericht. Da werde "viel zu oft partei-programmatisches Denken über zielführende und pragmatische Lösungsansätze gestellt", heißt es in einer am Samstag von der Vollversammlung in Eibenstock verabschiedeten Resolution. Eine deutsche Volkswirtschaft könne sich das nicht leisten.