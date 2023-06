Kritik von Linken an Polizei-Einsatz in Leipzig

Nach Krawallen bei einer Demonstration in Leipzig gibt es Kritik der Linken am Vorgehen der Polizei. Ihr Parlamentsgeschäftsführer im sächsischen Landtag, Marco Böhme, warf der Polizei bei Twitter vor, sie habe die Lage durch das "faktische Verbot" eskalieren lassen. Die Demonstration auf der Karl-Liebknecht-Straße mit rund 1000 Teilnehmern lief zunächst friedlich an, eskalierte aber schließlich. Die Polizei ließ die Demonstranten nicht weiter laufen und forderte, Vermummungen abzunehmen - schließlich wurde die Versammlung aufgelöst.

Nach Angaben von dpa-Reportern gab es Böllerschüsse; Steine, Flaschen und ein Brandsatz flogen auf Polizisten. Wasserwerfer wurden laut Polizei in Stellung gebracht.

Die Linken-Landtagsabgeordnete Kerstin Köditz kritisierte das Vorgehen, die Demonstranten nicht laufen zu lassen. "Deeskalation sieht anders", so die Politikerin bei Twitter. Das linksgerichtete Bündnis "Dresden Nazifrei" kritisierte das Aufreten der Polizei als "martialisch". (dpa)