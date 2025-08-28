Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Theater Magdeburg liegt in einer Kritikerumfrage diesmal vorn. (Archivbild)
Das Theater Magdeburg liegt in einer Kritikerumfrage diesmal vorn. (Archivbild) Bild: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa
Das Theater Magdeburg liegt in einer Kritikerumfrage diesmal vorn. (Archivbild)
Das Theater Magdeburg liegt in einer Kritikerumfrage diesmal vorn. (Archivbild) Bild: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
Kritikerumfrage: Magdeburg ist Theater des Jahres
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Überraschung im Fachmagazin "Theater heute": Kritikerinnen und Kritiker küren das Schauspiel Magdeburg zum Theater des Jahres. Was sie am Haus loben - und welche Highlights sie noch empfehlen.

Berlin.

Das Theater Magdeburg ist einer Umfrage des Fachmagazins "Theater heute" zufolge die Bühne des Jahres. Befragt wurden 47 Kritikerinnen und Kritiker zur vergangenen Spielzeit. Mit sechs Stimmen entfielen die meisten Nennungen auf das Schauspiel Magdeburg, wie es im neuen Jahrbuch heißt. Das Fachmagazin schrieb von einer Überraschung.

Die Berliner Volksbühne und das Staatstheater Wiesbaden landeten mit jeweils vier Stimmen auf dem zweiten Platz. In der Saison davor war das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg als Theater des Jahres ausgewählt worden.

Was Kritiker an Magdeburg schätzen

In einer Analyse für "Theater heute" schrieb Kritikerin Eva Behrendt, es sei immer wieder gelungen, das Schauspiel Magdeburg in die überregionalen Nachrichten zu bringen. Sie lobte die dreiköpfige Schauspieldirektion und das junge Ensemble, darunter seien große Talente.

Das Schauspiel wird in Magdeburg von einem dreiköpfigen Team geleitet - von Clara Weyde (links), Bastian Lomsché (rechts) und Clemens Leander (nicht im Bild). (Archivbild)
Das Schauspiel wird in Magdeburg von einem dreiköpfigen Team geleitet - von Clara Weyde (links), Bastian Lomsché (rechts) und Clemens Leander (nicht im Bild). (Archivbild) Bild: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa
Das Schauspiel wird in Magdeburg von einem dreiköpfigen Team geleitet - von Clara Weyde (links), Bastian Lomsché (rechts) und Clemens Leander (nicht im Bild). (Archivbild)
Das Schauspiel wird in Magdeburg von einem dreiköpfigen Team geleitet - von Clara Weyde (links), Bastian Lomsché (rechts) und Clemens Leander (nicht im Bild). (Archivbild) Bild: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Das Theater Magdeburg war in diesem Jahr erstmals zum renommierten Theatertreffen in Berlin eingeladen - mit Jan Friedrichs Inszenierung "Blutbuch" nach dem gleichnamigen Roman von Kim de l’Horizon. Geleitet wird das Schauspiel von Dramaturg Bastian Lomsché, Regisseurin Clara Weyde und Kostümbildner Clemens Leander. Die Gesamtintendanz liegt bei Julien Chavaz.

Nichts für Zartbesaitete: die Inszenierung des Jahres

Die Inszenierung des Jahres stammt von Choreografin Florentina Holzinger: In "Sancta" setzt sie sich mit der katholischen Kirche auseinander. "Auch wenn das Publikum insbesondere in Stuttgart mit Ohnmachten zu kämpfen hatte, begeisterte das Gesamtkunstwerk über alle Genregrenzen hinaus", heißt es im Magazin. Neun Jurymitglieder stimmten dafür. Ausgezeichnet wurde auch das Bühnenbild von Nikola Knežević, das etwa Halfpipe und Kletterwand zeigte.

Holzinger hatte für die Koproduktion, die in Schwerin Premiere gefeiert hatte, die Oper "Sancta Susanna" von Paul Hindemith als Vorlage genommen. In einem Interview von "Theater heute" wurde sie auf die Eigenheiten eines Opernpublikums angesprochen.

Choreografin Florentina Holzinger schuf die "Inszenierung des Jahres". (Archivbild)
Choreografin Florentina Holzinger schuf die "Inszenierung des Jahres". (Archivbild) Bild: Soeren Stache/dpa
Choreografin Florentina Holzinger schuf die "Inszenierung des Jahres". (Archivbild)
Choreografin Florentina Holzinger schuf die "Inszenierung des Jahres". (Archivbild) Bild: Soeren Stache/dpa

"Ich fand es irgendwie auch cool, dass ein Opernpublikum tendenziell Kunst noch immer so ernst nimmt", sagte Holzinger. "Sie respektieren das Ergebnis entweder sehr oder sind unheimlich echauffiert darüber – beides bedeutet, dass es ihnen enorm wichtig ist." Sie habe noch nie so viele handgeschriebene Briefe aus beiden Lagern bekommen nach einer Show.

Welche Schauspielnamen die Kritiker empfehlen

Als Schauspielerin des Jahres setzte sich in der Umfrage die Österreicherin Julia Riedler durch, die am Wiener Volkstheater in "Fräulein Else" nach Arthur Schnitzler zu sehen ist und etwa im "Tatort" mitspielte. 

Schauspieler des Jahres sind nach Meinung der Kritikerinnen und Kritiker Andreas Döhler (Berliner Ensemble/"Kleiner Mann - was nun?"), Moritz Kienemann (Deutsches Theater/"Hinkemann") und Thomas Schmauser (Münchner Kammerspiele/"Mephisto").

Das Stück des Jahres ist nach Meinung der Kritikerinnen und Kritiker Dea Lohers "Frau Yamamoto ist noch da", das insgesamt acht Stimmen bekam. Ein besonderes Ärgernis war aus Sicht vieler Kritikerinnen und Kritiker die "fatale Spar- und Kulturpolitik" in Berlin und an anderen Orten.

Ergebnisse der Umfrage von "Theater heute" auf einen Blick:

  • Theater des Jahres: Theater Magdeburg
  • Schauspielerin des Jahres: Julia Riedler
  • Schauspieler des Jahres: Andreas Döhler, Moritz Kienemann und Thomas Schmauser
  • Inszenierung des Jahres: Florentina Holzingers "Sancta"
  • Bühnenbild des Jahres: Nikola Knežević für "Sancta"
  • Video des Jahres: "[EOL]. End of Life" von DARUM
  • Stück des Jahres: Dea Lohers "Frau Yamamoto ist noch da"

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
14.08.2025
6 min.
20 Jahre "Durch den Monsun": Der Hype um Tokio Hotel
"Durch den Monsun" macht aus vier Schülern deutsche Superstars. (Archivbild von 2005)
2005 geht es für vier Schüler aus Magdeburg "hinter die Welt" und "ans Ende der Zeit, bis kein Regen mehr fällt". Ein Hit, der ihr Leben verändert. Die Entdecker von Tokio Hotel erinnern sich.
Thomas Bremser, dpa
20:48 Uhr
2 min.
St. Pauli holt Kaars - Magdeburg mit Anzeige nach Mail-Eklat
Magdeburgs Stürmer Martijn Kaars wechselt zum FC St. Pauli. (Archivbild)
So eine Transfer-Ankündigung gab es wohl noch nie. Fans fotografieren offenbar einen Laptop ab und sorgen für einen Skandal rund um den nun feststehenden Wechsel des Stürmers Kaars.
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
Mehr Artikel