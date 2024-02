Kruzifix, Opferstock und Bargeld aus Kirche gestohlen

Leipzig.

In der Alesius-Kirche im Leipziger Stadtteil Mölkau haben Unbekannte bei einem Einbruch mehrere Gegenstände gestohlen und einen Sachschaden angerichtet. Der oder die Täter schlugen nach Polizeiangaben vom Sonntag vermutlich mit einem Stein ein Loch in ein historisches Bleiglasfenster, um in die Kirche zu gelangen. Bei dem Einbruch am Samstagmorgen wurden demnach ein Kruzifix vom Altar sowie der Opferstock und eine unbekannte Summe an Bargeld gestohlen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 2000 Euro und ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. (dpa)