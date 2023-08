Kühl und regnerisch zu Wochenbeginn in Sachsen

Leipzig.

Die neue Woche in Sachsen startet wechselhaft und kühl. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, werden am Montag maximal 16 bis 19 Grad erwartet. Bis zum Abend breitet sich von Südosten her Regen aus. In der Nacht regnet es weiter. In Ostsachsen kann der Regen auch kräftig ausfallen.