Kühle Wetteraussichten zum Wochenende - danach wird es wieder sonniger. (Symbolbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Kühle Wetteraussichten zum Wochenende - danach wird es wieder sonniger. (Symbolbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
Kühle Wetteraussichten für das Wochenende
Ausgerechnet am Wochenende wird es in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen kühler und feucht. Erst zum Wochenstart kommt wieder mehr Sonne.

Leipzig.

Nach den sommerlichen Temperaturen müssen sich die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zum Wochenende auf kühleres Wetter einstellen. Für Samstag werde wechselhaftes Wetter mit einigen Schauern und örtlichen Gewitter erwartet, teilte der Deutsche Wetterdienst auf Anfrage mit. Die Temperaturen sinken auf 16 bis 19 Grad, im Bergland leicht darunter und auf dem Brocken sowie Fichtelberg sogar knapp unter zehn Grad.

Sonnige Aussichten zum Wochenstart

"Erst zum Wochenanfang wird sich das Wetter stabilisieren und die Sonne vermehrt durchsetzen", sagte Meteorologe Peter Zedler. Am Montag und Dienstag soll es trocken bleiben und die Tageshöchsttemperaturen wieder über 20 Grad ansteigen. Am Mittwoch werden auch wieder sommerliche Werte um die 25 Grad erwartet. Der Meteorologe geht davon aus, dass diese schöne Wetterlage die komplette kommende Woche anhält. (dpa)

