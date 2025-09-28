Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Herbstlich kühl wird es in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)
Herbstlich kühl wird es in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)
Sachsen
Kühler Wochenstart im Osten - Nächte bringen Bodenfrost
Zum Monatswechsel wird es kühl, aber sonnig. Nachts ist laut dem Deutschen Wetterdienst mit Bodenfrost zu rechnen.

Leipzig.

Nach einem sonnig-warmen Sonntag fallen die Temperaturen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für die kommende Woche Temperaturen von kaum mehr als 15 Grad voraus. Trotzdem werden demnach viel Sonnenschein und kein Niederschlag erwartet. In den Nächten werde es sich jedoch derart abkühlen, dass sogar mit Bodenfrost zu rechnen sei. In den Morgenstunden erwartet der DWD in Tälern und Senken zudem Nebelfelder. Grund für diese Wetterlage sind kühle, trockene Luftmassen aus östlicher Richtung. (dpa)

