Kühlere Temperaturen und leichter Regen in Sicht

Strahlender Sonnenschein hat viele Menschen in Sachsen am Wochenende ins Freie gelockt. Für die neue Woche kündigen sich Wolken und Regen an.

Leipzig.

Das sonnige und warme Frühlingswetter der vergangenen Tage ist in der neuen Woche vorerst wieder vorbei. Der Montag werde schon wolkiger, in der Oberlausitz würden aber noch einmal Temperaturen von bis zu 17 Grad erreicht, informierte der Deutsche Wetterdienst auf Anfrage.

In der Nacht zum Dienstag gebe es im Vogtland und Erzgebirge etwas Regen. Die Bewölkung nehme dann weiter zu, und am Mittwoch würden gebietsweise nur noch 10 bis 11 Grad erreicht. Hinzu komme vielerorts leichter Regen. Zugleich werden die Nächte milder und frostfrei mit Temperaturen von 3 bis 4 Grad. (dpa)