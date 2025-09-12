Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auch das Filmfestival DOK Leipzig muss mit weniger Fördermitteln auskommen, das macht sich beim barrierefreien Angebot bemerkbar. (Archivfoto)
Auch das Filmfestival DOK Leipzig muss mit weniger Fördermitteln auskommen, das macht sich beim barrierefreien Angebot bemerkbar. (Archivfoto) Bild: Sebastian Willnow/dpa
Auch das Filmfestival DOK Leipzig muss mit weniger Fördermitteln auskommen, das macht sich beim barrierefreien Angebot bemerkbar. (Archivfoto)
Auch das Filmfestival DOK Leipzig muss mit weniger Fördermitteln auskommen, das macht sich beim barrierefreien Angebot bemerkbar. (Archivfoto) Bild: Sebastian Willnow/dpa
Sachsen
Kürzungen treffen barrierefreie Kulturangebote in Sachsen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Trotz zusätzlicher Mittel im sächsischen Kulturhaushalt reicht das Geld für viele barrierefreie Angebote nicht mehr aus. Was das für Menschen mit Behinderung bedeutet.

Dresden/Leipzig.

In Sachsen gibt es weniger Geld für barrierefreie Kulturangebote - mit Folgen für zahlreiche Einrichtungen. Experten warnen vor Rückschritten bei der kulturellen Teilhabe von Menschen mit Behinderung. So muss etwa das Filmfestival DOK Leipzig in diesem Bereich deutlich kürzen: "Dass die Mittel gestrichen wurden, bedeutet für uns, dass wir nur unter großen Anstrengungen ein Kleinstangebot an barrierefreien Formaten anbieten können", sagte Sprecherin Nina Kühne. 

Durch Einnahmen aus einer Crowdfunding-Kampagne und mit Hilfe von Festivalpartnern können insgesamt sechs barrierefreie Filmfassungen gezeigt werden. Das Internationale Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm findet in diesem Jahr vom 27. Oktober bis 2. November statt. 

Weniger Filme mit Untertiteln

In den vergangenen Jahren wurden den Angaben zufolge rund 30 Filme mit Audiodeskription oder Untertiteln gezeigt. "Da sind 6 Filme nun sehr wenig", so Kühne. Zudem hätten bisher mit Hilfe von Fördermitteln drei bis fünf Filmgespräche mit deutscher Gebärdensprache angeboten werden können. Das falle nun komplett weg. Schon in den vergangenen Jahren musste das DOK Leipzig mit weniger Geldern für barrierefreie Angebote auskommen: 2023 und 2024 beliefen sich die Fördermittel dafür vom Land auf rund 49.000 Euro, in den Jahren zuvor waren es noch rund 67.000 Euro.

Im Juni hatte der Landtag den Doppelhaushalt für 2025/2026 beschlossen. Die geplanten Kürzungen im Kulturbereich fielen zwar weniger drastisch aus als geplant - allerdings wurden etwa die Mittel für die Förderrichtlinie Inklusion in der Kultur gestrichen. Hintergrund sei eine angespannte Ausgangslage für den gesamten sächsischen Haushalt und damit verbunden auch notwendige Einsparungen im gesamten Bereich der Kultur, heißt es dazu aus dem Kulturministerium. 2024 standen knapp 462.000 Euro für die Umsetzung von Inklusions-Projekten in Kultureinrichtungen zur Verfügung, 2021 waren es noch knapp 1,7 Millionen Euro. Gleichwohl sei es auch weiterhin möglich, dass Kultureinrichtungen aus aktuell bestehenden Fördermöglichkeiten Maßnahmen zur Inklusion mit umsetzen könnten, so eine Ministeriumssprecherin. 

Menschen mit Behinderung "massiv" benachteiligt

"Die Förderrichtlinie Inklusion ist auf null gesetzt und der Kulturbereich insgesamt muss Kürzungen verkraften", sagte Johanna von der Waydbrink, Leiterin der Servicestelle Inklusion im Kulturbereich des Landesverbandes Soziokultur Sachsen. Das führe dazu, dass Menschen mit Behinderung massiv benachteiligt werden - sowohl als Kulturbesucher als auch als Künstler und Akteure. In Sachsen leben rund 20 Prozent der Menschen mit einer Behinderung, so Waydbrink. Es gebe bereits zahlreiche Berichte von Kultureinrichtungen, dass geplante Vorhaben im Bereich der Inklusion entweder wegfallen oder nur teilweise umgesetzt werden. 

Im Tanzlabor Leipzig tanzen Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam. Angesichts von Kürzungen könnten zentrale Projekte nicht mehr umsetzbar sein, fürchtet Projektkoordinatorin Franziska Oertel. "Schlussendlich bedeutet dies einen deutlich spürbaren Verlust an Lebensqualität."

Auch das Deutsche Hygiene-Museum in Dresden muss Abstriche machen: "Gerade für Sonderausstellungsprojekte stehen uns aktuell spürbar weniger Fördermittel im Bereich Inklusion zur Verfügung als früher", so ein Sprecher. 2026 stehen zudem Kürzungen im Gesamthaushalt des bekannten Museums an. "Wie in allen Abteilungen des Museums werden wir auch bei der Inklusion Abstriche machen müssen." Auch ein schon länger geplantes Blindenleitsystem für das Museum werde vorerst nicht realisierbar sein, hieß es. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:52 Uhr
2 min.
Leipzig: Keine neuen Investitionsprojekte bis Mitte 2026
Die Stadt Leipzig hat massive Finanzprobleme. (Symbolbild)
Die Entscheidung ist hart: Leipzig wird sich in den kommenden Monaten bei neuen Investitionen zurückhalten. Der Grund sei finanzielle Ungewissheit, so die Stadtverwaltung.
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
14:05 Uhr
2 min.
Aufatmen beim EHV Aue: Für den Rückraum kehrt ein alter Bekannter ins Erzgebirge zurück
Mihkel Löpp (r.) kehrt als Verstärkung für den Rückraum überraschend zum EHV Aue zurück. Mobil ist er dank des Leihwagens, den Michael Lenzendorf vom Autohaus Keller übergab.
Die Personalnot beim Handball-Drittligisten ist groß. Sechs Spieler fehlen aktuell, darunter wichtige Stammkräfte. Nun ist zumindest ein bisschen Entspannung in Sicht.
Anna Neef
14:07 Uhr
1 min.
Ringen: Gelenau/Markneukirchen II landet Kantersieg gegen Hannover
Auch Erik Wagner (rechts) trug einen Sieg zum Gesamterfolg der WKG bei.
Am vierten Kampftag der Regionalliga Mitteldeutschland der Ringer hat die Wettkampfgemeinschaft mit dem klaren 33:2-Erfolg einen Sprung auf Rang 4 gemacht.
Jörg Richter
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
24.07.2025
5 min.
Sachsens fragwürdige Kulturförderung: Nicht ein Cent für Barrierefreiheit
Auch das Kulturhauptstadt-Theaterprojekt „Der Bus ist abgefahren“ von Regisseurin Gabi Reinhardt muss ohne sächsische Fördermittel für barrierefreien Zugang auskommen.
Das sächsische Inklusionsprogramm für die Kultur ist Geschichte. Die Betroffenen sehen darin eine Missachtung ihrer Teilhabe. Das Dok Leipzig und weitere Initiativen setzen nun auf Crowdfunding.
Tobias Prüwer
Mehr Artikel