Kultobjekt Schwalbe: Sammlerstück, Social-Media-Hit, Erbstück

Von allen Schwalben fliegt die babyblaue aus dem Erzgebirge am tiefsten. "Pocketschwalbe" hat ihr Erbauer sie getauft. Weil sie, wie er augenzwinkernd behauptet, "in jede Tasche passt". Was selbstverständlich übertrieben ist. Aber es dürfte schwierig sein, Martin Müller den Superlativ abzujagen, die kleinste und tiefste fahrfähige Schwalbe zu...