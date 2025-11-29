Kulturhauptstadt a. D.: Rave und Bergparade zum Finale

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zum Abschluss des Kulturhauptstadtjahres beteiligen sich Tausende Menschen auf dem Chemnitzer Theaterplatz am Weihnachtssingen.
Zum Abschluss des Kulturhauptstadtjahres beteiligen sich Tausende Menschen auf dem Chemnitzer Theaterplatz am Weihnachtssingen. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Zum Abschluss wird gemeinsam gesungen: In Chemnitz ist am Samstag das Kulturhauptstadtjahr offiziell verabschiedet worden.
Zum Abschluss wird gemeinsam gesungen: In Chemnitz ist am Samstag das Kulturhauptstadtjahr offiziell verabschiedet worden. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Vor dem Chemnitzer Opernhaus stellen sich Teilnehmer der großen Bergparade zum Abschluss des Kulturhauptstadtjahres auf.
Vor dem Chemnitzer Opernhaus stellen sich Teilnehmer der großen Bergparade zum Abschluss des Kulturhauptstadtjahres auf. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Mehr als 1.000 Teilnehmer einer Bergparade sind im traditionellen Habit auf dem Theaterplatz in Chemnitz angetreten.
Mehr als 1.000 Teilnehmer einer Bergparade sind im traditionellen Habit auf dem Theaterplatz in Chemnitz angetreten. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Mehr als 1.000 Teilnehmer einer Bergparade ziehen zum Abschluss des Kulturhauptstadtjahres durch Chemnitz.
Mehr als 1.000 Teilnehmer einer Bergparade ziehen zum Abschluss des Kulturhauptstadtjahres durch Chemnitz. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Programmgeschäftsführer Stefan Schmidtke: "Über 2.000 Veranstaltungen haben die Stadt zu einem internationalen Magneten gemacht."
Programmgeschäftsführer Stefan Schmidtke: "Über 2.000 Veranstaltungen haben die Stadt zu einem internationalen Magneten gemacht." Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Das Finale des Kulturhauptstadtjahres in Chemnitz wird mit einem Empfang im Industriemuseum eingeleitet.
Das Finale des Kulturhauptstadtjahres in Chemnitz wird mit einem Empfang im Industriemuseum eingeleitet. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Für Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD) war das Kulturhauptstadtjahr ein Jahr voller Erlebnisse, Emotionen und Begegnungen.
Für Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD) war das Kulturhauptstadtjahr ein Jahr voller Erlebnisse, Emotionen und Begegnungen. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Die Bergparade zum Abschluss des Kulturhauptstadtjahres zieht am Chemnitzer Karl-Marx-Monument vorbei.
Die Bergparade zum Abschluss des Kulturhauptstadtjahres zieht am Chemnitzer Karl-Marx-Monument vorbei. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Zum Abschluss des Kulturhauptstadtjahres in Chemnitz ziehen Teilnehmer der Bergparade im traditionellen Habit am Karl-Marx-Monument vorbei.
Zum Abschluss des Kulturhauptstadtjahres in Chemnitz ziehen Teilnehmer der Bergparade im traditionellen Habit am Karl-Marx-Monument vorbei. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Standing Ovations für die Wegbereiterin: Der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD) dankt beim Abschluss-Empfang seiner Amtsvorgängerin Barbara Ludwig (SPD).
Standing Ovations für die Wegbereiterin: Der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD) dankt beim Abschluss-Empfang seiner Amtsvorgängerin Barbara Ludwig (SPD). Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Zum Abschluss des Kulturhauptstadtjahres beteiligen sich Tausende Menschen auf dem Chemnitzer Theaterplatz am Weihnachtssingen.
Zum Abschluss des Kulturhauptstadtjahres beteiligen sich Tausende Menschen auf dem Chemnitzer Theaterplatz am Weihnachtssingen. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Zum Abschluss wird gemeinsam gesungen: In Chemnitz ist am Samstag das Kulturhauptstadtjahr offiziell verabschiedet worden.
Zum Abschluss wird gemeinsam gesungen: In Chemnitz ist am Samstag das Kulturhauptstadtjahr offiziell verabschiedet worden. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Vor dem Chemnitzer Opernhaus stellen sich Teilnehmer der großen Bergparade zum Abschluss des Kulturhauptstadtjahres auf.
Vor dem Chemnitzer Opernhaus stellen sich Teilnehmer der großen Bergparade zum Abschluss des Kulturhauptstadtjahres auf. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Mehr als 1.000 Teilnehmer einer Bergparade sind im traditionellen Habit auf dem Theaterplatz in Chemnitz angetreten.
Mehr als 1.000 Teilnehmer einer Bergparade sind im traditionellen Habit auf dem Theaterplatz in Chemnitz angetreten. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Mehr als 1.000 Teilnehmer einer Bergparade ziehen zum Abschluss des Kulturhauptstadtjahres durch Chemnitz.
Mehr als 1.000 Teilnehmer einer Bergparade ziehen zum Abschluss des Kulturhauptstadtjahres durch Chemnitz. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Programmgeschäftsführer Stefan Schmidtke: "Über 2.000 Veranstaltungen haben die Stadt zu einem internationalen Magneten gemacht."
Programmgeschäftsführer Stefan Schmidtke: "Über 2.000 Veranstaltungen haben die Stadt zu einem internationalen Magneten gemacht." Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Das Finale des Kulturhauptstadtjahres in Chemnitz wird mit einem Empfang im Industriemuseum eingeleitet.
Das Finale des Kulturhauptstadtjahres in Chemnitz wird mit einem Empfang im Industriemuseum eingeleitet. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Für Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD) war das Kulturhauptstadtjahr ein Jahr voller Erlebnisse, Emotionen und Begegnungen.
Für Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD) war das Kulturhauptstadtjahr ein Jahr voller Erlebnisse, Emotionen und Begegnungen. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Die Bergparade zum Abschluss des Kulturhauptstadtjahres zieht am Chemnitzer Karl-Marx-Monument vorbei.
Die Bergparade zum Abschluss des Kulturhauptstadtjahres zieht am Chemnitzer Karl-Marx-Monument vorbei. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Zum Abschluss des Kulturhauptstadtjahres in Chemnitz ziehen Teilnehmer der Bergparade im traditionellen Habit am Karl-Marx-Monument vorbei.
Zum Abschluss des Kulturhauptstadtjahres in Chemnitz ziehen Teilnehmer der Bergparade im traditionellen Habit am Karl-Marx-Monument vorbei. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Standing Ovations für die Wegbereiterin: Der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD) dankt beim Abschluss-Empfang seiner Amtsvorgängerin Barbara Ludwig (SPD).
Standing Ovations für die Wegbereiterin: Der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD) dankt beim Abschluss-Empfang seiner Amtsvorgängerin Barbara Ludwig (SPD). Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
Kulturhauptstadt a. D.: Rave und Bergparade zum Finale
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dass Chemnitz Kulturhauptstadt Europas sein könnte, galt anfangs als "spinnerte Idee". Nach rund 2.000 Veranstaltungen und mehr als zwei Millionen Besuchern verabschiedet die Stadt das Kulturjahr.

Chemnitz.

Mit einer Bergparade und einem Rave unter freiem Himmel ist in Chemnitz das Jahr als Kulturhauptstadt Europas zu Ende gegangen. "Über 2.000 Veranstaltungen haben die Stadt zu einem internationalen Magneten gemacht", resümierte Programmgeschäftsführer Stefan Schmidtke am Abschlusstag. Es sei darum gegangen, Kunst und Kultur für viele Menschen zugänglich zu machen. "Chemnitz hat Kulturgeschichte geschrieben", schrieb Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) auf Facebook.

Das Finale wurde mit einer großen Bergparade eingeläutet. Dabei zogen mehr als 1.000 Teilnehmer in traditionellem Habit der Bergleute begleitet von Musikkapellen durch die Innenstadt. 

Beim Abschlusszeremoniell vor dem Opernhaus wurde mit den Zuschauern das Steigerlied angestimmt. Das Lied zählt ebenso wie die Bergparaden selbst zum immateriellen Kulturerbe. Zudem kamen mehrere Tausend Menschen zu einem gemeinsamen Weihnachtssingen vor das Opernhaus. 

Die Bergparade zum Abschluss des Kulturhauptstadtjahres zieht am Chemnitzer Karl-Marx-Monument vorbei.
Die Bergparade zum Abschluss des Kulturhauptstadtjahres zieht am Chemnitzer Karl-Marx-Monument vorbei. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Die Bergparade zum Abschluss des Kulturhauptstadtjahres zieht am Chemnitzer Karl-Marx-Monument vorbei.
Die Bergparade zum Abschluss des Kulturhauptstadtjahres zieht am Chemnitzer Karl-Marx-Monument vorbei. Bild: Hendrik Schmidt/dpa

Mit einem Bühnenprogramm unter dem Titel "Feierabend!" wurde am Abend am Karl-Marx-Monument Rückblick auf das Kulturjahr gehalten. Danach begann ein Rave unter freiem Himmel. Laut Polizei verlief der Abschlusstag störungsfrei. 

Kulturprogramm lockt mehr als zwei Millionen Besucher 

Am 18. Januar war das Kulturhauptstadtjahr mit einer großen Show am Marx-Monument eingeläutet worden. Ausgehend von anfangs 72 Ideen im Bewerbungsbuch seien am Ende 260 Projekte umgesetzt worden, berichtete Schmidtke. Mit Freunden in West- und Osteuropa sei verhandelt worden, was Kultur und Europa uns heute und in der Zukunft bedeuten, ergänzte Kretschmer. "Europa ist durch diese Kulturhauptstadt zusammengewachsen, enger geworden, hat wieder mehr Gemeinsamkeit." 

Den Angaben zufolge hat das Programm schätzungsweise mehr als zwei Millionen Besucher angelockt. Es gab hochkarätige Ausstellungen, Tanz, Theater und Oper, Festivals und Konzerte sowie Sportveranstaltungen wie den Kulturhauptstadt-Marathon und den European Peace Ride. 

Zum Abschluss des Kulturhauptstadtjahres in Chemnitz ziehen Teilnehmer der Bergparade im traditionellen Habit am Karl-Marx-Monument vorbei.
Zum Abschluss des Kulturhauptstadtjahres in Chemnitz ziehen Teilnehmer der Bergparade im traditionellen Habit am Karl-Marx-Monument vorbei. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Zum Abschluss des Kulturhauptstadtjahres in Chemnitz ziehen Teilnehmer der Bergparade im traditionellen Habit am Karl-Marx-Monument vorbei.
Zum Abschluss des Kulturhauptstadtjahres in Chemnitz ziehen Teilnehmer der Bergparade im traditionellen Habit am Karl-Marx-Monument vorbei. Bild: Hendrik Schmidt/dpa

Es sei ein Jahr "voller Erlebnisse, Emotionen, Begegnungen, Ideen und Stolz" gewesen, sagte Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD). Das Kulturhauptstadtjahr sei für Chemnitz wie ein Lottogewinn. Neben den vielen Kulturangeboten wurden auch Millionenbeträge in frühere Industriebrachen und Infrastruktur investiert. 

Kulturhauptstadttitel anfangs ein "spinnerten Traum"

Dass Chemnitz Kulturhauptstadt Europas sein würde, sei anfangs "ein spinnerter Traum" von wenigen Menschen gewesen, sagte Barbara Ludwig (SPD), die als Schulzes Amtsvorgängerin die Bewerbung auf den Weg gebracht hatte. In der Endrunde um den Titel hatte sich die sächsische Industriestadt gegen Nürnberg, Hannover, Hildesheim und Magdeburg durchgesetzt. 

Mit Chemnitz war zum vierten Mal eine deutsche Stadt Kulturhauptstadt Europas - nach West-Berlin (1988), Weimar (1999) und Essen mit dem Ruhrgebiet (2010). 

Standing Ovations für die Wegbereiterin: Der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD) dankt beim Abschluss-Empfang seiner Amtsvorgängerin Barbara Ludwig (SPD).
Standing Ovations für die Wegbereiterin: Der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD) dankt beim Abschluss-Empfang seiner Amtsvorgängerin Barbara Ludwig (SPD). Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Standing Ovations für die Wegbereiterin: Der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD) dankt beim Abschluss-Empfang seiner Amtsvorgängerin Barbara Ludwig (SPD).
Standing Ovations für die Wegbereiterin: Der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD) dankt beim Abschluss-Empfang seiner Amtsvorgängerin Barbara Ludwig (SPD). Bild: Hendrik Schmidt/dpa

Staffelstabübergabe an Oulu und Trenčín

Chemnitz hat den Kulturhauptstadttitel dieses Jahr zusammen mit dem Städtepaar Nova Gorica (Slowenien) und Gorizia (Italien) getragen. Dort soll kommende Woche der Staffelstab an die Nachfolger übergeben werden: 2026 sind Oulu in Finnland und Trenčín in der Slowakei Kulturhauptstadt Europas. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:12 Uhr
2 min.
Über 2 Millionen Besucher im Chemnitzer Kulturhauptstadtjahr
Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD): Kulturhauptprogramm hat Zielmarke von 2 Millionen Besuchern übertroffen.
Knapp 2.000 Veranstaltungen, mehr als 2 Millionen Gäste: Ein Jahr lang war Chemnitz Kulturhauptstadt Europas. Kulturstaatsminister Weimer lobt eine kreative Aufbruchstimmung in der Stadt.
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
29.11.2025
2 min.
Abschied vom Kulturhauptstadtjahr mit Rave und Bergparade
Zusammen mit Nova Gorica in Slowenien war Chemnitz 2025 Kulturhauptstadt Europas. (Archivbild)
Chemnitz läutet das Kulturhauptstadtjahr aus und vereint zum Finale Tradition und Party. Dazu wird im Stadtzentrum unter freiem Himmel getanzt.
01.12.2025
10 min.
Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert
2026 bringt einige Änderungen bei der Steuer. (Symbolbild)
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
Mehr Artikel