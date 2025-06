Kulturministerin macht Praktikum im Industriemuseum Chemnitz

Mit einem neuen Format will der Deutsche Museumsbund politische Entscheidungsträger für die Herausforderungen hinter den Kulissen sensibilisieren. Erste Praktikantin ist Sachsens Kulturministerin.

Berlin/Chemnitz.

Der Deutsche Museumsbund lädt künftig politische Entscheidungsträger zu kurzen Museumspraktika ein. Erste Teilnehmerin ist Barbara Klepsch (CDU), diesjährige Präsidentin der Kulturministerkonferenz und Ressortchefin in Sachsen. Sie wird nach Angaben ihres Ministeriums am kommenden Mittwoch hinter den Kulissen des Industriemuseums Chemnitz mitarbeiten, Objekte säubern, bei der Vorbereitung einer Ausstellung helfen und Schülern die "Transmission mit Bedienung der Maschine" vorführen. Der Ausflug in die Museumspraxis wird filmisch begleitet und als kurze Dokumentation veröffentlicht.