Kultusminister Clemens bei Tempo-Verstoß ertappt

Kultusminister Clemens muss seinen Führerschein vorübergehend abgeben. Er soll in einer 30er-Zone in Ostsachsen mehr als doppelt so schnell gefahren sein wie erlaubt.

Krauschwitz.

Kultusminister Conrad Clemens hat sich ein zweimonatiges Fahrverbot samt Bußgeld eingehandelt. Der Grund: Er wurde in einer 30er-Zone in Krauschwitz (Landkreis Görlitz) mit Tempo 80 erwischt, wie Radio Lausitz berichtet.

"Ja, Ich habe einen Fehler gemacht"

Demnach hatte er zunächst Widerspruch eingelegt, sodass der Fall als Ordnungswidrigkeit am Amtsgericht Weißwasser verhandelt werden sollte. Den habe er aber zurückgezogen und sich für ein Fahreignungsseminar angemeldet. "Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Dafür trage ich die volle Verantwortung", sagte er dem Sender.

Clemens räumte auf dpa-Anfrage ein, zu schnell gefahren zu sein. Der Vorfall stamme aus dem Jahr 2023. Damals war er noch nicht Kultusminister, sondern Staatssekretär und Bevollmächtigter des Freistaates Sachsen beim Bund. (dpa)