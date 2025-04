Kunsthandwerksbetriebe laden zum Besuch

Ob Schwibbögen oder Nussknacker - das sächsische Kunsthandwerk ist weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Am Wochenende zeigen Kreative wieder, was sie können.

Dresden.

Kunsthandwerksbetriebe und Kreative in ganz Sachsen gewähren von Freitag bis Sonntag wieder Einblicke in ihre Arbeit. Rund 200 Betriebe, Werkstätten, Ateliers und Studios beteiligen sich an den diesjährigen Europäischen Tagen des Kunsthandwerks - so viele wie in keinem anderen Bundesland, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte. Besucher könnten demnach auch in Workshops selbst kreativ werden.

Das Kunsthandwerk hat den Angaben zufolge eine hohe Bedeutung für Sachsen: Über 1.500 Unternehmen mit rund 10.800 Beschäftigten erwirtschafteten jedes Jahr etwa 635 Millionen Euro. "Kunsthandwerk steht für regionale Wertschöpfung, für Nachhaltigkeit und Authentizität", teilte Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) mit. Die Europäischen Tage des Kunsthandwerks finden jedes Jahr im April in 24 europäischen Ländern statt. (dpa)