Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Rudolf Horn ist im Alter von 96 Jahren gestorben. (Archivbild)
Rudolf Horn ist im Alter von 96 Jahren gestorben. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa
Rudolf Horn ist im Alter von 96 Jahren gestorben. (Archivbild)
Rudolf Horn ist im Alter von 96 Jahren gestorben. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
Kunstsammlungen Dresden würdigen Designer Rudolf Horn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Möbel, die er entworfen hat, begleiteten viele Menschen in der DDR - und sind auch heute noch gefragt. Nun ist Horn im Alter von 96 Jahren gestorben. In der Fachwelt wird er weiter geschätzt.

Halle/Dresden.

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) würdigen den am Sonntag im Alter von 96 Jahren in Halle gestorbenen Designer Rudolf Horn als einen der bedeutendsten deutschen Gestalter. 

Er habe mit seinen Ideen und Entwürfen maßgeblich die Möbelgestaltung in der DDR geprägt, teilten die SKD mit. Neben seiner gestalterischen Kompetenz sei Horn als "energischer Verfechter der sozialen und funktionalen Produktgestaltung, als offener Denker und interessierter Mitbürger" sehr geschätzt gewesen.

Kunstgewerbemuseum in Dresden bewahrt Arbeitszimmer Horns 

Das Kunstgewerbemuseum bewahrt sein gestalterisches Vermächtnis in der Sammlung für künftige Generationen auf, hieß es. Bereits vor dem Ableben des Designers konnte mit Hilfe des Vereins Museis Saxonicis Usui – Freunde der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden – sein komplettes Arbeitszimmer erworben werden, darunter auch Prototypen, die beispielhaft für modulare Systeme für die Industrie stehen. 

In der Ausstellung "Wohnen als offenes System" hatte das Kunstgewerbemuseum 2019 das Lebenswerk von Horn zu seinem 90. Geburtstag gewürdigt. 

DDR-Möbelprogramm von Horn genießt Kultstatus

Der Designer wurde 1929 in Waldheim in Sachsen geboren. Er absolvierte zunächst eine Tischlerlehre und studierte anschließend in Mittweida (Sachsen), Dresden und Halle. Von 1968 bis 1996 war er Dozent und Professor an der Hochschule für industrielle Formgestaltung – Halle Burg Giebichenstein, ab 1989 Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle. 

Für die Hellerauer Werkstätten hatte Horn gemeinsam mit Eberhard Wüstner in den 1960er-Jahren das MDW-Möbelprogramm (Montagemöbel der Deutschen Werkstätten) entwickelt. Es genießt bis heute Kultstatus. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
20:41 Uhr
4 min.
Vogelgrippe breitet sich aus - Agrarminister beraten
Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe in Baden-Württemberg müssen in einem Geflügelbetrieb im Alb-Donau-Kreis südöstlich von Stuttgart rund 15.000 Tiere getötet werden.
Tausende Kraniche verenden, Hunderttausende Nutztiere werden getötet: Die Vogelgrippe breitet sich aus. Bund und Länder suchen nach einem gemeinsamen Vorgehen gegen das tödliche Virus.
Marie Kerres (dpa)
20.10.2025
2 min.
Designer Rudolf Horn ist tot
Rudolf Horn ist im Alter von 96 Jahren gestorben. (Archivbild)
Die Möbel, die er entworfen hat, begleiteten viele Menschen in der DDR - und sind auch heute noch gefragt. Nun ist Horn im Alter von 96 Jahren gestorben.
20:36 Uhr
2 min.
EU-Staaten für Mindestalter in sozialen Netzen
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte der Debatte mit ihrer Forderung nach einer Altersgrenze in den sozialen Medien zuletzt neuen Auftrieb gegeben. (Symbolbild)
Alt genug für Tiktok, Instagram und Co.? In der EU mehren sich die Stimmen für Altersgrenzen auf Social Media. Nun sprechen sich auch die Mitgliedstaaten dafür aus - mit einem entscheidenden Zusatz.
21.10.2025
2 min.
Ausstellung zu 150 Jahre Museum für Völkerkunde in Dresden
Im Japanischen Palais in Dresden widmet sich eine Ausstellung dem 150 Jahre alten Museum für Völkerkunde. (Archivbild)
Schon die sächsischen Kurfürsten waren an exotischen Exponaten aus allen Teilen der Welt interessiert. Eine Schau in Dresden zeigt nun die Geschichte der hiesigen Völkerkunde.
Mehr Artikel