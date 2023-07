Kunststofffremdkörper: Gustoland ruft Rostbratwürste zurück

Oer-Erkenschwick. Wegen möglicher Verunreinigungen hat die Gustoland GmbH eine Charge an Rostbratwürsten zurückgerufen. Betroffen sei das Produkt "Gut Drei Eichen Rostbratwurst 6x90g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 07.08.2023 und der Chargennummer GUS3609241166. Das teilte der Lebensmittelhersteller aus Oer-Erkenschwick am Freitagabend über das staatliche Portal Lebensmittelwarnung.de mit.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass in diesem Produkt möglicherweise blaue Kunststofffremdkörper enthalten sind, hieß es im Rückruf des Unternehmens. Verkauft wurde der Artikel demnach bei Aldi Nord in Berlin, Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein, Sachsen und bei Aldi Süd in Teilen von Nordrhein-Westfalen. Das Produkt kann zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird dann erstattet. (dpa)