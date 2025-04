Kunstwerk des Skulpturenwegs "Purple Path" beschädigt

Gerade erst eröffnet, schon gibt es Vandalismus: Ein Kunstwerk des "Purple Path" der Kulturhauptstadt Chemnitz ist beschädigt worden.

Zwickau.

Erst am vergangenen Wochenende wurde der Skulpturenweg "Purple Path" als Projekt der Kulturhauptstadt Chemnitz offiziell eröffnet – jetzt ist ein Kunstwerk beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine Plastik in Zwickau mit blauer Farbe besprüht. Zudem seien zwei Schiefertafeln an dem Kunstwerk abgebrochen und die Infotafel verbogen worden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.