Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Badegäste genießen das warme Thermalwasser im Außenbereich der Therme in Thermalbad Wiesenbad. (Archivbild)
Badegäste genießen das warme Thermalwasser im Außenbereich der Therme in Thermalbad Wiesenbad. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Blick auf die Kuranlage Thermalbad Wiesenbad mit dem Thermalwasserbecken im Außenbereich der Anlage. Sachsens Kurorte hoffen auf eine Renaissance ambulanter Vorsorgekuren. (Archivbild)
Blick auf die Kuranlage Thermalbad Wiesenbad mit dem Thermalwasserbecken im Außenbereich der Anlage. Sachsens Kurorte hoffen auf eine Renaissance ambulanter Vorsorgekuren. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Badegäste genießen das warme Thermalwasser im Außenbereich der Therme in Thermalbad Wiesenbad. (Archivbild)
Badegäste genießen das warme Thermalwasser im Außenbereich der Therme in Thermalbad Wiesenbad. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Blick auf die Kuranlage Thermalbad Wiesenbad mit dem Thermalwasserbecken im Außenbereich der Anlage. Sachsens Kurorte hoffen auf eine Renaissance ambulanter Vorsorgekuren. (Archivbild)
Blick auf die Kuranlage Thermalbad Wiesenbad mit dem Thermalwasserbecken im Außenbereich der Anlage. Sachsens Kurorte hoffen auf eine Renaissance ambulanter Vorsorgekuren. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
Kurorte hoffen auf Comeback ambulanter Vorsorgekuren
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ambulante Vorsorgekuren sind seit einigen Jahren wieder Pflichtleistung der Kassen, werden aber wenig genutzt. Sachsens Kurorte beraten nun, wie das Angebot bekannter gemacht werden kann.

Wolkenstein.

Sachsens Kurorte und Heilbäder hoffen auf eine Renaissance ambulanter Vorsorgekuren. Diese seien seit 2021 wieder Pflichtleistungen von gesetzlichen Krankenkassen, würden aber nur wenig in Anspruch genommen, erklärte die Präsidentin des Sächsischen Heilbäderverbandes, Ricarda Lorenz. Beim Landesbädertag am Donnerstag und Freitag in Warmbad (Erzgebirgskreis) soll nun darüber beraten werden, wie diesen Angeboten auf die Sprünge geholfen werden könne.

Ambulante Vorsorgekuren dauern in der Regel drei Wochen. Die Krankenkasse übernimmt die Kosten für die Behandlungen, die Unterkunft muss der Patient selbst zahlen. Dazu ist laut Gesetz lediglich ein Zuschuss von bis zu 16 Euro pro Tag vorgesehen. Das deckt jedoch nur einen Bruchteil der Kosten etwa für ein Pensionszimmer. Zudem vermutet Lorenz, dass die Möglichkeit ambulanter Vorsorgekuren zu wenig bekannt ist. Versicherte könnten, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, alle drei Jahre bei ihrem Haus- oder Facharzt einen Antrag für eine ambulante Kur stellen. 

Gästezahl noch unter Vor-Corona-Niveau

Insgesamt hat sich die Besucherzahl in den Gesundheitsbädern nach dem massiven Einbruch zur Corona-Pandemie wieder deutlich erholt und lag im vergangenen Jahr bei knapp 1,27 Millionen Besuchern. Vor der Pandemie wurden noch 1,4 Millionen gezählt. Auf die Kurorte entfielen nach Angaben des Verbandes im vergangenen Jahr knapp 641.000 Gästeankünfte mit knapp 3,2 Millionen Übernachtungen. Das seien knapp 16 Prozent aller Übernachtungen sachsenweit. Gerade für den Tourismus abseits der Großstädte Dresden, Leipzig und Chemnitz spielen Kurgäste eine wichtige Rolle. 

Allerdings schultern die Kurorte laut Lorenz besondere finanziellen Herausforderungen. Dabei gehe es etwa um Investitionen in historische Gebäude, die Pflege der Kurparks, Kulturprogramme und den Erhalt der natürlichen Heilmittel. Die Einnahmen aus der Kurtaxe könnten das nicht voll abdecken. Daher bekräftigte sie die Forderung an das Land nach einem Sonderlastenausgleich von zehn Millionen Euro pro Jahr. Andernfalls fürchten die 14 sächsischen Kurorte und Heilbäder für die Zukunft einen Nachteil im Vergleich zu anderen Bundesländern wie Thüringen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
02.09.2025
4 min.
Ost-Autoindustrie unter Druck - Kongress sieht Chancen
Die ostdeutsche Autoindustrie steckt unter Druck - und sieht gerade darin ihre Chance. (Archivbild)
Der Wandel ist längst Realität - und fordert neue Antworten: Beim Jahreskongress in Leipzig stand im Fokus, wie Ostdeutschlands Autobranche den Spagat zwischen Krise und Innovation meistert.
06:00 Uhr
2 min.
Barockmusik im Lokschuppen: Silbermann-Tage starten
Blick auf die Silbermann-Orgel im Dom St. Marien Freiberg. Die Silbermann-Tage erinnern unter dem Titel "Der Klang Europas" mit zahlreichen Konzerten an den großen deutschen Orgelbauer Gottfried Silbermann. (Archivbild)
Den Klang Europas wollen die diesjährigen Silbermann-Tage ergründen und schlagen mehrere Brücken - nicht nur zwischen Industriegeschichte und Musik, sondern auch zwischen Frankreich und Sachsen.
09:00 Uhr
4 min.
„Da muss man nicht nach Mallorca“ - Vogtländische Talsperre wird 100
Peter Schmidt blickt über „seine" Talsperre. Sein Vater war einst Staumeister.
Die Talsperre Muldenberg wird 100 Jahre alt. Aus diesem Grund lädt die Landestalsperrenverwaltung am Samstag von 9 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. An was sich ein Zeitzeuge alles erinnert.
Margitta Rosenbaum
04.09.2025
3 min.
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
09:02 Uhr
1 min.
Busunfall bei Luxemburgs U21 - Fünf Spieler ins Krankenhaus
Der Teambus der U21 von Luxemburg hatte einen Unfall. (Symbolbild)
Der Mannschaftsbus mit Luxemburgs U21-Fußballern ist in Frankreich unterwegs zu einem Spiel. Doch plötzlich kommt es zu einem Unfall.
04.09.2025
5 min.
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel