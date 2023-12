Kurt-Wolff-Preis 2024 für zwei Berliner Verlage

Berlin/Leipzig.

Der Berliner AvivA Verlag wird mit dem Kurt-Wolff-Preis 2024 ausgezeichnet. Seit einem Vierteljahrhundert bringe der Verlag "mit nicht nachlassender Energie und großem Spürsinn die weiblichen Stimmen der Weltliteratur zur Geltung", teilte die Stiftung am Freitag in Leipzig mit. Quer durch die Epochen, Kontinente und Genres sei so "eine kleine Universalbibliothek entstanden". Der Preis ist mit 35 000 Euro dotiert.