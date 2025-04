Kurzarbeit bei Solarhersteller Meyer Burger in Thalheim

Die Schweizer Meyer Burger Technology AG hat drei Standorte in Deutschland. Vor Monaten kündigte das Unternehmen einen Stellenabbau weltweit an - nun gibt es Kurzarbeit.

Thun/Thalheim. Der Schweizer Solarhersteller Meyer Burger führt vom 1. Mai an Kurzarbeit an seinem Standort Thalheim im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ein. Darauf einigten sich Geschäftsleitung und Betriebsrat laut Mitteilung.

Als Grund nannte das Unternehmen vorübergehende Materialengpässe in der Produktion. Davon betroffen sind laut Mitteilung etwa 300 Beschäftigte, die bisher im 24 Stunden-Betrieb sieben Tage die Woche Hochleistungssolarzellen herstellen. Die Maßnahme soll kurzfristig Kosten einsparen.

Nach Unternehmensangaben wurden auch die Produktionsabläufe am US-Standort Goodyear in Arizona angepasst, wo die Solarzellen aus Thalheim zu Solarmodulen verarbeitet werden. In dem Werk finden technische Arbeiten im Zuge des Hochlaufs nun im tageweisen Wechsel mit der Produktion von Solarmodulen statt. Um Kosten zu reduzieren, seien "weitere Anpassungen des Personalbestands (...) in Vorbereitung", teilte das Unternehmen weiter mit.

Firma angeschlagen und in der Restrukturierung

Die Meyer Burger Technology AG mit Hauptsitz in der Schweizer Stadt Thun erforscht, entwickelt und produziert Solarzellen und -module. Sie betreibt auch ein Forschungszentrum und eine Maschinenfabrik in Hohenstein-Ernstthal sowie ein Testzentrum in Freiberg in Sachsen. Das angeschlagene Unternehmen befindet sich derzeit in einer Restrukturierung. "Wir müssen reagieren", sagte eine Sprecherin.

Nach vorläufigen Zahlen erzielte Meyer Burger 2024 einen Umsatz in Höhe von 69,6 Millionen Schweizer Franken (74,17 Mio Euro), nach 135 Millionen Franken im Jahr zuvor. Der Rückgang wurde vor allem mit der strategischen Verlagerung des Geschäfts von Deutschland in die USA begründet. So wurde die Modulproduktion im sächsischen Freiberg beendet. Meyer Burger bekenne sich zu den verbliebenen Produktionsstandorten in Deutschland, sagte die Sprecherin. Mit der Veränderung der Konzernstruktur soll die weltweite Mitarbeiterzahl von rund 1.050 auf voraussichtlich 850 bis Ende 2025 reduziert werden, um wieder Profitabilität zu erreichen. (dpa)