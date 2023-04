Kutschke rettet Dynamo-Party

Dynamo Dresden gewinnt gegen einen direkten Konkurrenten im Aufstiegskampf.

Dresden siegt und verkürzt: Stefan Kutschke stand mal wieder an der richtigen Stelle und schenkte seinem Herzensclub einen Sieg zum Ehrentag. Im ersten Heimspiel nach dem 70. Geburtstag der SG Dynamo Dresden köpfte der Stürmer eine gute Viertelstunde vor dem Ende das Tor zum 2:1 gegen Waldhof Mannheim. Ein wichtiger Sieg im Aufstiegsrennen, da die Konkurrenz patzte. Lediglich vier Punkte Rückstand hat Dresden nun auf den Tabellenzweiten Wehen Wiesbaden - doch Trainer Markus Anfang will sich noch nicht zu sehr freuen: "Wir können uns jetzt jeden Tag die Tabelle angucken. Das wird uns aber am Ende keine Punkte bringen."

Anfang, der wegen einer Gelbsperre zum Zusehen auf der Tribüne verdammt war, musste früh das 0:1 verarbeiten. "Mit der ersten Torchance liegst du dann hinten. Das ist natürlich erst mal für die Mannschaft ein Schock", sagte Anfang. Ahmet Arslan per Foulelfmeter und Kutschke per Kopfball drehten das Spiel. "Wir haben hinten raus den Sieg dann auch erkämpft", sagte Anfang.

"Es war ein umkämpftes Spiel", betonte auch Kutschke. "Wir waren nicht glücklicher, aber effizienter als Mannheim. Wir wussten, was für beide Seiten auf dem Spiel steht." Für den Stürmer war es nach einer Durststrecke von sechs Spielen ohne Tor ein wichtiges Erfolgserlebnis. Seinem insgesamt neunten Saison-Treffer kommt am Samstag bei Freiburg II kein weiterer hinzu. Da muss Kutschke eine Gelbsperre absitzen. (dpa)