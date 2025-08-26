Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Comedy-Künstler aus zehn Ländern kommen zur Lachmesse. (Archivbild)
Comedy-Künstler aus zehn Ländern kommen zur Lachmesse. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
Lachmesse Leipzig bringt Comedy-Vielfalt auf die Bühne
Jedes Jahr im Oktober wird die Lachmesse Leipzig zum Treffpunkt der Satire-Szene. In diesem Jahr sind mehr als 100 Künstlerinnen und Künstler bei dem Festival dabei.

Leipzig.

Die Lachmesse Leipzig bringt in diesem Jahr mehrere Generationen der Kabarett-, Comedy- und Kleinkunst-Szene auf die Bühne. Neben Altmeistern wie Franz Hohler und Bernd-Lutz Lange werden auch Stars der Stunde wie Michael Krebs oder Lisa Eckhart zu dem Satire-Festival erwartet. 

Wie die Veranstalter mitteilten, werden vom 19. bis 26. Oktober insgesamt 131 Künstlerinnen und Künstler aus zehn Ländern in Leipzig dabei sein. 76 Veranstaltungen stehen auf dem Programm. Die Lachmesse wird zum 35. Mal veranstaltet.

Preisverleihung am Eröffnungsabend

Eröffnet wird das Satire-Festival mit einer Preisverleihung am ersten Abend: Dabei wird der Leipziger Löwenzahn verliehen, ein Preis für das beste Programm aus dem Vorjahr. Er geht an das Duo OHNE ROLF aus der Schweiz.

In einem Lachmesse-Spezial ist in diesem Jahr der Autor Dietmar Wischmeyer dabei. Er wirft unter dem Motto "Vergeigt, verkackt, versemmelt" einen Blick auf die Gegenwart, die ihm laut Programmankündigung zwischen Veganismus und Dry January inzwischen allzu undurchsichtig vorkommt. (dpa)

