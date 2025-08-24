Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Zwickau ist ein Ladendieb binnen kurzer Zeit gleich zweimal erwischt worden. (Symbolbild)
In Zwickau ist ein Ladendieb binnen kurzer Zeit gleich zweimal erwischt worden. (Symbolbild) Bild: Bernd Weißbrod/dpa
Sachsen
Ladendieb in Zwickau wird gleich zweimal erwischt
In Zwickau wird ein Ladendieb gestellt - gleich zweimal innerhalb weniger Stunden. Jetzt soll er dem Haftrichter vorgeführt werden.

Zwickau.

Ein 44 Jahre alter Mann ist in Zwickau binnen weniger Stunden gleich zweimal beim Ladendiebstahl ertappt worden. Nach Angaben der Polizei hatte er in einer Drogerie in der Innenstadt Parfüm im Wert von 1.275 Euro zu entwenden versucht. Dabei wurde er von einem Ladendetektiv beobachtet und gestellt.

Nachdem Beamte den Vorgang auf dem Polizeirevier aufgenommen hatten, wurde der 44-Jährige wieder entlassen. Allerdings versuchte danach in einem Sportgeschäft erneut einen Diebstahl. Dort wollte er eine Jacke im Wert von 120 Euro stehlen. Passanten verfolgten ihn auf der Flucht. Er wurde festgenommen und sollte noch am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden. (dpa)

