Länder beraten über Entlastung der Kommunen und Wirtschaft

Den Kommunen in Deutschland fehlen Milliarden von Euro. Die Länder sehen auch den Bund in der Pflicht, wenn es um staatliche Aufgaben geht - und Änderungsbedarf bei der Finanzierung.

Berlin.

Die Staatsmodernisierung und die Entlastung der Kommunen ist ein Schwerpunkt der Ministerpräsidentenkonferenz unter dem Vorsitz Sachsens in Berlin. Die Regierungschefs der Länder treffen sich an diesem Donnerstag. Nach Angaben der Staatskanzlei in Dresden sind weitere Themen neue Finanzierungsinstrumente für Bund und Länder und der nötige wirtschaftliche Aufschwung.