Länder fordern Rücknahme der Kürzungen beim Agrardiesel

Die Kürzungen bei der Steuerrückerstattung für Agrardiesel halten die Regierungschefs der ostdeutschen Länder für falsch. Sie verlangen von der Bundesregierung, die Entscheidung zu revidieren.

Berlin.

Die ostdeutschen Ministerpräsidenten fordern von der Bundesregierung die Rücknahme der Kürzungen bei der Agrardiesel-Steuerrückerstattung. Das teilte die Staatskanzlei Brandenburg am Donnerstag nach der Sitzung der Ost-Ministerpräsidenten in Berlin mit. In dem von Brandenburg eingebrachten Beschluss schlagen die sechs Länderchefs einen "gesamtgesellschaftlichen Prozess zur Sicherung einer stabilen und zukunftsfesten Landwirtschaft" vor.