Länderchefs fordern mehr Tempo von EU bei Förderprojekten

Bund und Länder wollen Mikroelektronik-Unternehmen bei zukunftsweisenden Projekten mit rund vier Milliarden Euro fördern. Mit von der Partie sind auch etliche Firmen aus Sachsen.

Berlin/Dresden.

Die Bundesländer haben von der EU-Kommission mehr Tempo bei Förderprojekten für Zukunftstechnologien gefordert. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sagte am Montag in Berlin, die EU brauche einen anderen "Antritt". Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) mahnte an, wichtige Förderprojekte müssten schneller kommen und dürften nicht so aufwendig sein. Die EU konkurriere mit den USA und China. Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Siegfried Russwurm, nannte zwei Jahre Genehmigungszeit deutlich zu lang.