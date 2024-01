Lage im Landkreis Mansfeld-Südharz trotz Tauwetter entspannt

Sangerhausen.

Das Tauwetter in Sachsen-Anhalt macht den Menschen im Landkreis Mansfeld-Südharz derzeit keine Sorgen vor einer neuen Hochwasser-Lage. "Bei uns und rundum ist die Lage entspannt", sagte eine Sprecherin der Stadt Sangerhausen am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Oberröblingen, ein Stadtteil von Sangerhausen, war zu Beginn des Jahres durch die Wassermassen im Fluss Helme bedroht. Durch den Einsatz von Helferinnen und Helfern sowie der Bundeswehr sei in Oberröblingen jedoch kein einziges Haus vollgelaufen, so die Sprecherin.