Lagerhalle in Chemnitz abgebrannt

In Chemnitz steht eine Lagerhalle in Flammen. Rauch zieht über die Stadt. Bei den Löscharbeiten werden drei Einsatzkräfte verletzt.

Chemnitz.

In Chemnitz ist am Samstagabend eine Lagerhalle vollständig niedergebrannt. Das Feuer war gegen 18 Uhr ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge stand das Gebäude bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Die Halle wurde von einem Gastronomie-Service genutzt – was dort genau gelagert wurde, ist noch unklar. Auf dem Gelände sollen auch zahlreiche Europaletten gebrannt haben.