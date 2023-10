Lagerhelfer in Sachsen besonders gesucht

Der wachsende Online-Handel lässt den Bedarf an Mitarbeitern in der Logistik steigen. Die Bertelsmann-Stiftung hat diesen Trend bundesweit ausgemacht. Wie fügt sich Sachsen ins dieses Bild?

Leipzig/Gütersloh.

Der Boom der Logistik-Branche spiegelt sich in Sachsen auch auf dem Arbeitsmarkt wieder. Laut dem Job-Monitor der Bertelsmann-Stiftung wurde im vorigen Jahr in Stellenanzeigen im Freistaat am häufigsten nach Mitarbeitern in der Lagerwirtschaft gesucht. Demnach wurden rund 13.900 Mal Helfer in der Branche gesucht, dazu kamen knapp 8900 Anzeigen für Fachkräfte in dem Bereich. Auch schon im Jahr 2021 war Helfer in der Lagerwirtschaft der am häufigsten ausgeschriebene Job.