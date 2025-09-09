Landesbühnen feiern 80 Jahre - neue Saison mit 24 Premieren

Vom Opernklassiker "Die Zauberflöte" bis zum zeitgenössischen Schauspiel "Die Blaupause": Die Landesbühnen gehen mit einem vielfältigen Programm in die neue Spielzeit.

Radebeul. Zum 80-jährigen Jubiläum zeigen die Landesbühnen Sachsen in der kommenden Spielzeit 24 Premieren und eine Sonderausstellung. "80 Jahre Landesbühnen Sachsen zeigen, wie Theater über Jahrzehnte hinweg gesellschaftliche Veränderungen begleitet, kommentiert und mitgestaltet hat", sagte Manuel Schöbel, Intendant und Geschäftsführer, laut einer Mitteilung. In der neuen Spielzeit schaffe man mit hochaktuellen Stoffen und partizipativen Formaten lebendige Orte in ganz Sachsen.

Der Premierenspielplan der neuen Saison reicht von Klassikern, wie "Die Zauberflöte" von Wolfgang Amadeus Mozarts oder "Hamlet, Prinz von Dänemark" von William Shakespeare bis hin zu zeitgenössischen Inszenierungen wie der Oper "The Lion’s Face" als deutschsprachiger Erstaufführung. Den Auftakt macht das Schauspiel "Blaupause" von Leo Lorena Wyss.

Mit einer Sonderausstellung und feierlichem Rahmenprogramm feiern die Landesbühnen am 27. September ihr rundes Jubiläum. Als neuer Chefdramaturg kommt Johannes Frohnsdorf vom Städtischen Theater Chemnitz, wo er das Kulturhauptstadtprojekt "Rummelplatz" mit auf die Beine stellte. (dpa)