Landesverwaltung bekommt Fachkräftemangel zu spüren

Dresden.

Die sächsische Landesverwaltung steht in den kommenden Jahren vor einem personellen Umbruch und ist dringend auf Fachkräfte angewiesen. "38.000 Bedienstete steigen bis zum Jahr 2035 altersbedingt aus dem Staatsdienst aus. Viele entscheiden sich zudem, vorzeitig in Rente zu gehen", sagte der für Digitale Verwaltung und Verwaltungsmodernisierung zuständige Staatssekretär Thomas Popp am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Landtag.