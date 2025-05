Landtag debattiert über Probleme bei JVA-Bau in Zwickau

Manche sehen das Projekt schon in einer Reihe mit großen Bau-Desastern wie dem Berliner Flughafen BER: Die geplante JVA in Zwickau. Sachsen hat dort gemeinsam mit Thüringen eine Problem-Baustelle.

Dresden.

Über die massiven Probleme beim Bau des Großgefängnisses in Zwickau will der Sächsische Landtag am Donnerstag (ab 10.00 Uhr) debattieren. Die Justizvollzugsanstalt wird gemeinsam mit Thüringen errichtet. Die Kosten sind explodiert, der Zeitplan ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Thüringen hatte angekündigt, deswegen den entsprechenden Staatsvertrag mit Sachsen nachverhandeln zu wollen.