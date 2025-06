Landtag mit letzten Sitzungen vor Sommerpause - Haushalt

Kurz vor der Sommerpause ist bei Sachsens Parlamentariern Sitzfleisch gefragt. Vier Tage lang beraten die Abgeordneten. Auch der Doppelhaushalt steht auf dem Programm.

Dresden.

Dem Sächsischen Landtag steht vor der Sommerpause ein Sitzungsmarathon bevor. Am Mittwoch und Donnerstag will das Parlament abschließend über den Doppelhaushalt beraten. Heute (ab 10.00) geht es zunächst um andere Themen. In der Aktuellen Stunde soll über Atomkraft, Auswirkungen der Hitze sowie die Forschung im Freistaat debattiert werden. Im Anschluss haben die Fraktionen über mehrere Anträge zu befinden.