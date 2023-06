Landtag plant Sondersitzung des Innenausschusses

Dresden.

Der Ausschuss für Inneres und Sport in Sachsen will sich am Montag (12. Juni) zu einer Sondersitzung im Landtag treffen. Das gab der Sächsische Landtag am Mittwoch in Dresden bekannt. Der Antrag wurde von der Linken-, der AfD- sowie der CDU-Fraktion gestellt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem umfassende Aufklärungen zum polizeilichen Vorgehen am sogenannten "Tag X" am vergangenen Wochenende in Leipzig. Die Sondersitzung sei nicht öffentlich.