Landtag: Sachsen hat einen neuen Integrationsbeauftragten

Der CDU-Politiker Martin Modschiedler soll mit Blick auf die Integration andere Schwerpunkte als der bisherige Ausländerbeauftragte setzen. Dafür bekam er eine knappe Mehrheit.

Der Sächsische Landtag hat am Donnerstag den CDU-Abgeordneten Martin Modschiedler zum neuen Integrationsbeauftragten des Freistaats gewählt. Der Dresdner Politiker ist damit auch automatisch Chef der Härtefallkommission und folgt auf den bisherigen Ausländerbeauftragten Geert Mackenroth (CDU), der das Amt fast elf Jahre innehatte. Der Sächsische Landtag hat am Donnerstag den CDU-Abgeordneten Martin Modschiedler zum neuen Integrationsbeauftragten des Freistaats gewählt. Der Dresdner Politiker ist damit auch automatisch Chef der Härtefallkommission und folgt auf den bisherigen Ausländerbeauftragten Geert Mackenroth (CDU), der das Amt fast elf Jahre innehatte.