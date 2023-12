Landtag verabschiedet neues Katastrophenschutzgesetz

Dresden.

Sachsen hat ein neues Gesetz für den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz. Der Landtag beschloss den Gesetzentwurf der Regierung am Mittwoch ohne Gegenstimmen, es gab lediglich Enthaltungen. Innenminister Armin Schuster (CDU) sprach von einem der modernsten Gesetze seiner Art in Deutschland. "Seien es die Corona-Pandemie, Hochwasserlagen oder das massive Waldbrandgeschehen im vergangenen Jahr - viele Erkenntnisse aus diesen Ereignissen sind in die Gesetzgebung mit eingeflossen (...). Mit diesem Gesetz erhöhen wir die Sicherheit der Menschen im Freistaat."