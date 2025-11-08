Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
"Tag des Erinnerns, des Mahnens, aber auch ein Tag der Freude". (Archivbild)
"Tag des Erinnerns, des Mahnens, aber auch ein Tag der Freude". (Archivbild) Bild: dpa
"Tag des Erinnerns, des Mahnens, aber auch ein Tag der Freude". (Archivbild)
"Tag des Erinnerns, des Mahnens, aber auch ein Tag der Freude". (Archivbild) Bild: dpa
Sachsen
Landtagspräsident: "Freiheit ist nicht selbstverständlich"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 9. November markiert Wendepunkte in der deutschen Geschichte. Sachsens Landtagspräsident ruft dazu auf, Freiheit und Demokratie zu schützen.

Dresden.

Sachsens Landtagspräsident Alexander Dierks hat zum 9. November dazu aufgerufen, die Freiheit zu verteidigen. Die Geschichte des 9. Novembers zeige deutlich, in welches Verderben totalitäre Herrschaft führe, sagte Dierks. Sie beweise aber auch, dass ein Volk stark genug sein kann, eine Diktatur zu stürzen. 

"Der Tag sollte für uns ein Tag des Erinnerns, des Mahnens, aber auch ein Tag der Freude und des Eintretens für Demokratie sein, denn Freiheit ist nicht selbstverständlich", sagte Dierks.

Der 9. November ist ein Schicksalstag in der deutschen Geschichte. 1918 wurde an diesem Tag die Republik ausgerufen und das Kaiserreich endete. 1938 ereigneten sich die Pogrome gegen Juden in Deutschland. 1989 fiel an diesem Datum die Berliner Mauer. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:20 Uhr
3 min.
Koalition in Brandenburg sucht Lösung - Kein Krisentreffen
Die SPD/BSW-Koalition mit Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Vize-Regierungschef Robert Crumbach (BSW) berät über zwei in der BSW-Fraktion umstrittene Medienstaatsverträge (Archivbild).
Weil das BSW im Brandenburger Landtag mehrheitlich gegen zwei Medienstaatsverträge stimmen will, ist die Koalition in einer Krise. Ein Spitzentreffen wird abgesagt. Ist die Kuh damit vom Eis?
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
25.10.2025
1 min.
Landtag erinnert an konstituierende Sitzung von 1990
Am 27. Oktober 1990 tagte erstmals nach der Wiedergründung des Freistaates Sachsen der Sächsische Landtag. (Archivbild)
Am 27. Oktober 1990 trat der erste frei gewählte Sächsische Landtag zusammen. Landtagspräsident Alexander Dierks erinnert an den demokratischen Aufbruch nach der Friedlichen Revolution.
13:22 Uhr
3 min.
Philippinen rüsten sich für Supertaifun "Fung-Wong"
Auf der Flucht vor Supertaifun "Fung-Wong" mussten mehr als eine Million Menschen ihre Häuser verlassen.
Nach dem verheerenden Taifun "Kalmaegi" droht den Philippinen ein neuer und noch stärkerer Sturm. Bereits vor seiner Ankunft sorgt "Fung-Wong" für Zerstörung und erste Tote.
Girlie Linao und Laura Almanza, dpa
12:44 Uhr
1 min.
Härtefallfonds: Mehr Entschädigung für SED-Opfer
Mehr Entschädigung für Opfer der SED-Diktatur durch neuen Fonds. (Archivbild)
Der neue Härtefallfonds öffnet auch Betroffenen aus Sachsen die Tür zu mehr Entschädigung. Viele warten noch immer vergeblich auf Anerkennung.
08.11.2025
3 min.
Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen speziellen Markt lockt
Simone Stein (li.) und ihre Tochter Isabel Schadwill schauten beim Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg vorbei.
Zum zweiten Mal fand der Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dieses Mal an einem anderen Ort. Besucher wurden auch dort fündig.
Heike Mann
Mehr Artikel