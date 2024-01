Landwirte blockieren Zufahrten von Lager

Meißen.

Mit Blockaden von Einfahrten eines Logistik- und einem Lebensmittellagers haben Landwirte im Landkreis Meißen die bundesweiten Bauernproteste fortgesetzt. Die Zufahrt zum Logistikunternehmen in Radeburg sei inzwischen wieder frei, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Blockade des Zentrallagers einer Supermarktkette in Thiendorf wurde bis 13 Uhr angemeldet.