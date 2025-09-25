Langzeitstudie zur Gesundheit von Kita-Kindern: „Ergebnisse sind Alarmzeichen“

Sachsen
Sehprobleme, Übergewicht und Sprachschwierigkeiten: Forscher haben erstmals Langzeitdaten zur Gesundheit und Entwicklung von Kindern bis ins Vorschulalter ausgewertet. Hauptrisikofaktor: die Eltern.
Forscher der TU Dresden haben am Donnerstag die Ergebnisse einer Studie zur Gesundheit von Kindern vorgestellt. Erstmals im Freistaat seien in einem gemeinsamen Projekt mit dem Gesundheitsdienst der Landeshauptstadt medizinische Daten von der Kita-Zeit bis ins Vorschulalter ausgewertet worden, sagte die Dresdner Sozialbürgermeisterin Kristin...
