Regionale Nachrichten und News
Kinder der Kita „Prohliser Spatzennest“ in Dresden machen ein Puzzle, das nach Erkenntnissen der Gesundheitsstudie entwickelt wurde.
Kinder der Kita „Prohliser Spatzennest“ in Dresden machen ein Puzzle, das nach Erkenntnissen der Gesundheitsstudie entwickelt wurde. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
Langzeitstudie zur Gesundheit von Kita-Kindern: „Ergebnisse sind Alarmzeichen“
Redakteur
Von Tobias Wolf
Sehprobleme, Übergewicht und Sprachschwierigkeiten: Forscher haben erstmals Langzeitdaten zur Gesundheit und Entwicklung von Kindern bis ins Vorschulalter ausgewertet. Hauptrisikofaktor: die Eltern.

Forscher der TU Dresden haben am Donnerstag die Ergebnisse einer Studie zur Gesundheit von Kindern vorgestellt. Erstmals im Freistaat seien in einem gemeinsamen Projekt mit dem Gesundheitsdienst der Landeshauptstadt medizinische Daten von der Kita-Zeit bis ins Vorschulalter ausgewertet worden, sagte die Dresdner Sozialbürgermeisterin Kristin...
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
14.09.2025
5 min.
China-Expertin vor Gericht: Das droht chinesischen Dissidenten in Deutschland
Vor dem Oberlandesgericht Dresden ist der Jian G. (2.v.r.) mit einer mutmaßlichen Komplizin wegen Agententätigkeit für einen chinesischen Geheimdienst angeklagt.
Jian G., Ex-Mitarbeiter von AfD-Politiker Krah, soll Oppositionelle ausgespäht haben. Mit womöglich drastischen Folgen. Kritikern des Regimes drohten Konsequenzen bis hin zur Zwangssterilisation, sagt eine China-Expertin vor dem Oberlandesgericht.
Tobias Wolf
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
3 min.
Landkreis Zwickau verhängt Haushaltssperre: Welche Folgen hat das?
Landrat Carsten Michaelis (Mitte) leitet den Kreistag, der Gelder gesperrt hat.
Die unerwartet hohen Fallzahlen in der Kinder- und Jugendhilfe stellen die Behörde vor Herausforderungen. Auf allen Ebenen wird nach Geld gesucht.
Leona Müller
15:57 Uhr
2 min.
Kita-Projekt in Dresden: "Schatzkisten" für Gesundheit
Das Puzzle "Mein Körper" ist Teil der Materialien, die im Rahmen einer Studie entwickelt wurden.
Gesund leben lernen – mit Geschichten, Puzzles und Spielen: Dresdner Kitas bekommen eine besondere "Schatzkiste" für den Alltag.
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
