  • „Lassen Sie uns uns neu erfinden“: Wie Kretschmer für Umbau der Landesverwaltung in Sachsen wirbt

Videobotschaft des Ministerpräsidenten an Sachsens Bedienstete.
Videobotschaft des Ministerpräsidenten an Sachsens Bedienstete.
Videobotschaft des Ministerpräsidenten an Sachsens Bedienstete.
Videobotschaft des Ministerpräsidenten an Sachsens Bedienstete.
Sachsen
„Lassen Sie uns uns neu erfinden“: Wie Kretschmer für Umbau der Landesverwaltung in Sachsen wirbt
Redakteur
Von Tino Moritz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor einer Woche hat Sachsens CDU/SPD-Regierung eine Reihe von Prüfaufträgen in eigener Sache beschlossen – auch zur „Abschaffung von Beauftragtenposten“. Wie viele gibt es überhaupt?

Das Video für den Regierungsapparat dauerte zweieinhalb Minuten – und ist acht Jahre her. Der damals frisch vereidigte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) spricht darin von einem Arbeitsvertrag, den er ebenso wie die Mitarbeiter der Landesverwaltung mit dem Freistaat geschlossen habe – und davon, dass das Stellenkürzel „k.w.“...
27.01.2026
7 min.
Wie eine Zwangsversteigerung in der Praxis abläuft
Raten nicht bedient? Wenn Eigentümer sich ihre Immobilienfinanzierung nicht mehr leisten können, kann es dazu kommen, dass die finanzierende Bank das Haus oder die Wohnung zwangsversteigern lässt.
Zwangsversteigerungen können für Interessierte eine gute Möglichkeit sein, um günstig an ein Haus zu kommen. Voraussetzung: Man kennt den genauen Ablauf und die möglichen Risiken.
Sandra Markert, dpa
13.01.2026
5 min.
„Die Mauer muss weg“: Warum der Wahlausgang in Sachsen-Anhalt auch für Sachsens CDU von immenser Bedeutung ist
Ein gewohntes Motiv der vergangenen acht Jahre: Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (links) gemeinsam mit seinem Amtskollegen aus Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (beide CDU).
In Magdeburg regiert die CDU noch in einer Koalition mit Mehrheit. Schon im Herbst könnte dies Geschichte sein. Was sind die Folgen?
Tino Moritz
27.01.2026
2 min.
Immobilienkredit in Gefahr: Wann droht Zwangsversteigerung?
Stück für Stück zum Eigenheim: Mit einer Immobilienfinanzierung ist das möglich. Werden die Raten allerdings nicht wie vorgesehen gezahlt, kann es schnell ungemütlich werden.
Bei der Immobilienfinanzierung bereits eine Rate im Rückstand? Dann sollten Eigentümerinnen und Eigentümer schleunigst reagieren - andernfalls drohen ernsthafte Konsequenzen. Was jetzt hilft.
20.01.2026
7 min.
Weniger Behörden, Beauftragte, Beiräte, Beamte - und ein teureres Bildungsticket? Was Kretschmers Koalition in Sachsen plant
Gelingt ausgerechnet Sachsens erster CDU/SPD-Minderheitsregierung - hier kurz nach ihrer Ernennung am 19. Dezember 2024 - ein „großer Wurf“ bei der Verschlankung der Landesverwaltung?
Die CDU/SPD-Minderheitsregierung denkt über eine ganze Reihe an Strukturmaßnahmen innerhalb der Landesverwaltung nach. Kommt es im Frühjahr tatsächlich zum angekündigten „großen Wurf“?
Tino Moritz
26.01.2026
5 min.
FC Erzgebirge Aue: Trainer und Mannschaft im Kreuzfeuer der Kritik der Fans
Erneut in der Kritik: Aue-Cheftrainer Jens Härtel.
Die Veilchenanhänger sind frustriert. Die Fans lassen ihren Unmut im Internet freien Lauf. Die „Freie Presse“ analysiert die Kritikpunkte. Unterdessen ergreift der Drittligist erste Maßnahmen.
Paul Steinbach
26.01.2026
4 min.
Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand.
Wo einst der berühmte „Alte Club“ stand, sollen künftig bis zu 100 Autos Platz finden. Die Pläne der Eigentümer stoßen allerdings in Oberwiesenthal auf Widerstand. Auch weil der Parkplatzbetrieb schon läuft.
Kjell Riedel
Mehr Artikel