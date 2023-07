Lastwagen fährt auf Auto auf: Autofahrer schwer verletzt

Leipzig.

Ein Mann ist schwer verletzt worden, als ein Lastwagen auf der Autobahn 14 auf Höhe des Flughafens Leipzig/Halle auf sein Auto aufgefahren ist. Die Ursache des Unfalls am Montagnachmittag ist bisher unklar, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 47 Jahre alte Autofahrer kam in ein Krankenhaus. Die rechte und mittlere Spur der A14 Richtung Magdeburg waren zur Unfallaufnahme und Bergung gesperrt. Es gab Stau. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrtbereit. Die Polizei ermittelt gegen den 56-jährigen Lastwagenfahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung. (dpa)