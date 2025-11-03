Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Nach einem Lkw-Unfall bei Wiedemar sind auf der A 9 Auffahrt und zwei Fahrstreifen bis Mittag gesperrt. (Symbolbild)
Nach einem Lkw-Unfall bei Wiedemar sind auf der A 9 Auffahrt und zwei Fahrstreifen bis Mittag gesperrt. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Lastwagen rutscht nahe Wiedemar in Graben – Stau auf der A9
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Lastwagen ist bei Wiedemar von der A9 in den Graben gerutscht. Die Bergung sorgt für Stau und Sperrungen – verletzt wurde laut Polizei niemand.

Leipzig.

Ein Lastwagen ist auf der A9 bei Wiedemar (Landkreis Nordsachen) in den Graben gerutscht. Wegen der Bergungsarbeiten sind die Auffahrt Wiedemar und zwei Fahrstreifen in Richtung München noch bis zum Mittag gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Demnach war das Fahrzeug nach der Auffahrt weiter auf dem schmalen Standstreifen unterwegs, als es in den Graben abrutschte. Verletzt wurde niemand, es bildete sich jedoch ein Stau. (dpa)

