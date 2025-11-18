Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf der Fläche, auf der vor einem Jahr Kühltürme des Altkraftwerks gesprengt wurden, soll die „GigaBattery Boxberg 400“ entstehen (Archivbild)
Auf der Fläche, auf der vor einem Jahr Kühltürme des Altkraftwerks gesprengt wurden, soll die „GigaBattery Boxberg 400“ entstehen (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Auf der Fläche, auf der vor einem Jahr Kühltürme des Altkraftwerks gesprengt wurden, soll die „GigaBattery Boxberg 400“ entstehen (Archivbild)
Auf der Fläche, auf der vor einem Jahr Kühltürme des Altkraftwerks gesprengt wurden, soll die „GigaBattery Boxberg 400“ entstehen (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Leag baut riesigen Batteriespeicher am Standort Boxberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Leag baut mit einem chinesischen Energiespeicheranbieter und Siemens Energy einen riesigen Stromspeicher im sächsischen Boxberg. Die Anlage soll Schwankungen bei erneuerbaren Energien ausgleichen.

Cottbus/Boxberg.

Der Energiekonzern Leag will den Aufbau großer Batteriespeicher in Ostdeutschland weiter vorantreiben. Die Tochterfirma Leag Clean Power habe einen Liefer- und Bauvertrag für den geplanten Giga-Batteriespeicher am sächsischen Kraftwerksstandort Boxberg (Landkreis Görlitz) geschlossen, teilte der Konzern in Cottbus mit. Partner ist die deutsche Tochterfirma des chinesischen Energiespeicheranbieters HyperStrong.

Wo einst Kühltürme standen, entsteht ein Speicherriese

Auf einer rund sechs Hektar großen Fläche, auf der vor einem Jahr Kühltürme des früheren Kraftwerks gesprengt wurden, soll die "GigaBattery Boxberg 400" entstehen. Vorgesehen sind eine Anschlussleistung von 400 Megawatt und eine Speicherkapazität von 1.600 Megawattstunden. Nach Angaben des Unternehmens ließe sich damit der Stromverbrauch von etwa 640.000 Haushalten für vier Stunden decken. Die Anlage solle Einspeiseschwankungen erneuerbarer Energien ausgleichen und das Netz stabilisieren.

Die Giga-Batterie soll auf Lithium-Eisenphosphat-Speichern basieren, die HyperStrong liefert und integriert. Siemens Energy übernimmt demnach die gasisolierte Schaltanlage für den Anschluss an das 380-Kilovolt-Netz. Boxberg ist nach Leag-Angaben das zweite Großspeicherprojekt des Unternehmens nach Jänschwalde in Brandenburg. Beide Orte sollen zentrale Standorte der geplanten "GigawattFactory" werden, mit der Leag ihr Energiespeicher- und Erneuerbaren-Portfolio ausbauen will.

"Meilenstein für Energiewende"

Leag-Chef Adolf Roesch sprach von einem "Meilenstein" für die Energiewende und einem Baustein für eine sichere Versorgung. HyperStrong-Vorstand Jianhui Zhang nannte das Projekt einen wichtigen Schritt in der europäischen Strategie seines Unternehmens.

Am Dienstag hatte die EU-Kommission Staatshilfen von bis zu 1,75 Milliarden Euro für die Leag genehmigt. Damit soll der Konzern für den gesetzlich festgelegten vorzeitigen Ausstieg aus der Braunkohle entschädigt werden - unter anderem für Rekultivierungs- und Sozialkosten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18.11.2025
2 min.
Nach Jahren des Verfalls: Altes Hotel im Erzgebirge wird abgerissen
Das einstige Hotel „Waldfrieden“ in Steinbach soll abgerissen werden.
Johanngeorgenstadts Stadträte haben jetzt den Rückbau des Hotels „Waldfrieden“ beschlossen. Die Kosten gehen in die Hunderttausende Euro.
Irmela Hennig
17:09 Uhr
2 min.
Geiselnahme: Vater rast mit Kind auf A72 der Polizei davon
Das Kind wurde unverletzt befreit. (Symbolbild)
In Hartmannsdorf verschafft sich ein 42-jähriger Zugang zu der Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin. Dann flüchtet er mit einem gemeinsamen Kind über die Autobahn.
17:16 Uhr
2 min.
EU-Kommission erlaubt Milliarden für Leag-Kohleausstieg
Die EU-Kommission sieht in der Förderung in Höhe von bis zu 1,75 Milliarden Euro keinen Verstoß gegen EU-Beihilferegeln. (Archivbild)
Energiekonzerne wie die Leag bekommen vom Staat Milliarden, um aus der Kohle auszusteigen. Ist das wettbewerbskonform? Ja, urteilte die EU-Kommission.
06.11.2025
2 min.
Europas größter Batteriespeicher in der Lausitz geplant
Die Leag will am Standort Jänschwalde in Brandenburg einen riesigen Batteriespeicher errichten. (Symbolbild)
Solarstrom oder von Windrädern generierten Strom für flaue Zeiten speichern - das ist wichtig, um die Versorgung mit Erneuerbaren zu stabilisieren. In der Lausitz ist ein besonderer Speicher geplant.
07:30 Uhr
3 min.
Warum öffnet der Chemnitzer Weihnachtsmarkt nicht früher?
Der Chemnitzer Weihnachtsmarkt startet traditionell am Freitag vor dem 1. Advent.
Leipzig, Dresden, Freiberg, Plauen und Zwickau starten in wenigen Tagen in die Weihnachtsmarktsaison. In Chemnitz geht es erst am 28. November los. Warum er trotz der Kulturhauptstadt nicht eher beginnt.
Denise Märkisch
17:11 Uhr
2 min.
Ramaphosa: Reden weiter über US-Teilnahme an G20-Gipfel
Nehmen die USA am Ende doch noch am G20-Gipfel in Südafrika teil - trotz der Boykottankündigung von US-Präsident Donald Trump?
US-Präsident Donald Trump hat schon vor einiger Zeit mit einem Boykott des Treffens der führenden Industrie- und Schwellenländer gedroht. Kommt doch noch mal Bewegung in die Lage?
Mehr Artikel